В Киеве на взятке попался директор АТП Госкомтелерадио

Прокуратура Днепровского района Киева возбудила уголовное дело против директора государственного специализированного автотранспортного предприятия Государственного комитета радиовещания и телевидения Украины, который получил от предпринимателя взятку в сумме 4 тыс. грн. за предоставление в аренду помещения Госкомитета площадью 107 м кв. на улице Туманяна в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, дело возбуждено по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).