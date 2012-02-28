Сколько стоит украинская ГТС

Рыночная стоимость газотранспортной системы Украины составляет 61 млрд долларов. Об этом ZN.UA сообщила член Американского общества оценщиков, член Института оценки США Людмила Симонова.

По ее словам, оценка стоимости украинской ГТС была осуществлена с помощью двух основных подходов — затратного и доходного.

Затратный подход позволяет определить стоимость путем расчета затрат на дату оценки, которые необходимо понести для строительства аналогичной новой ГТС, за вычетом износа, обесценившего активы с момента ввода их в эксплуатацию. Доходный подход основан на превращении доходов, которые могут быть получены в будущем от использования (эксплуатации) активов, в его стоимость, то есть на капитализации потока доходов от эксплуатации актива по ставке капитализации, характеризующей возврат капитала от вложения средств в аналогичные активы.

Для расчета с использованием доходного подхода будем исходить из тарифа, установленного для транспортировки газа по магистральному газопроводу через территорию Украины в размере 2,89 долл. за тысячу кубометров на 100 км, и объемов транзита для четырех магистральных трубопроводов в 110 млрд кубометров в год. Умножив тариф транспортировки на расстояние прокачки по каждому трубопроводу, поделив на 100 км и сложив, получаем общий доход от транзита газа европейским потребителям через украинскую ГТС в сумме 3,711 млрд долл. в год. Другой статьей дохода является транспортировка газа украинским потребителям, тариф на которую НКРЭ не так давно установила в размере 302 грн за тысячу кубометров. Учитывая, что годовой объем прокачки на внутренний рынок составляет около 40 млрд кубометров природного газа, доход от использования ГТС украинскими потребителями составит 1,51 млрд долл. в год.

Итого, суммарный доход от внешней и внутренней транспортировки газа составит 5,221 млрд долл. в год. При этом суммарный валовый доход от использования ГТС за вычетом ежегодных инвестиций в модернизацию составит 4,935 млрд долл. Таким образом, чистый доход как разница между валовым доходом и затратами составит 4,087 млрд долл.

Для перевода чистого дохода в стоимость в этом исследовании применено понятие периода окупаемости — он установлен на уровне 15 лет (Как в случае с газопроводом Nord Stream). Тогда стоимость ГТС, рассчитанная с помощью доходного подхода, составит 61,3 млрд долл.

Для расчета стоимости с применением затратного подхода проанализируем стоимость 1 км аналогового трубопровода «Северный поток». Подсчет позволяет получить стоимость затрат на 1 км трубопровода «Северный поток» для одной нитки — 10,1 млн долл./км.

Для определения стоимости украинской ГТС при условии, что ее бы строили сегодня, будем учитывать, что общая длина магистральных трубопроводов составляет 22,16 тыс. км. Тогда стоимость строительства новой ГТС (стоимость замещения) составит 111,5 млрд долл.

Далее необходимо учесть тот факт, что украинская ГТС уже эксплуатируется некоторое время и в процессе этой эксплуатации происходит ее износ, что приводит к необходимости проведения капитальных ремонтов и модернизации. После вычитания износа из стоимости замещения получаем стоимость ГТС на уровне 47,2 млрд долл.

При этом предпочтение эксперты обычно отдают доходному подходу, так как затратный подход использует технические параметры, которые в современных условиях могли бы значительно отличаться от тех, что использовались 20 лет назад. Доходный подход в этой оценке опирается на такие достоверные данные, как тарифы на транспортировку газа, протяженность основных трубопроводов, объемы транзита в прошлом, фактические затраты и независимый прогноз капитальных инвестиций.