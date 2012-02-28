Запрет на экспорт сыра в Россию приведет к колебаниям цен в Украине

Запрет еще 4 украинским предприятиям экспортировать сыры в Российскую Федерацию приведет к незначительному снижению закупочных цен на молоко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве председатель Совета директоров ДП «Милкиленд-Украина» Анатолий ЮРКЕВИЧ.

«Это приведет к небольшому понижению цены на молоко, но эта цена молока не будет включать дотацию и НДС. За счет дотации и НДС это будет покрываться и компенсироваться. Поэтому будет понижение, но оно не будет смертельным и очень глубоким», - сообщил А.ЮРКЕВИЧ. При этом он отметил, что цена на молоко уже снизилась, и сейчас идет процесс урегулирования баланса. Снижение цен носило региональный характер - в тех городах, где находятся предприятия, которым был запрещен экспорт продукции.

Директор ООО «Агропродукт» Владимир ХВОСТОВ отметил, что после запрета экспорта украинских сыров в РФ закупочные цены на молоко снизились с 4,3 грн. до 3,6-3,7 грн./л с дотацией, но на полке в торговых сетях цены не изменились. Он подчеркнул, что для производителя это катастрофа, и без сырного сегмента поднять цену молока переработчики не смогут.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр СЕНЬ отметил, что цена на молоко от населения снизилась с 2,5 грн. до 2-2,1 грн./л.

«Это не только вопрос, что те заводы, которые экспортируют сыр, опустят цену. Опускают «под шумок» цену сегодня все, даже те, кто может работать по цене 3,8-4 грн./л. Это приведет к одному - люди начнут просто вырезать поголовье», - отметил президент Ассоциации производителей молока Украины Андрей ДИКУН.

А.ЮРКЕВИЧ также сообщил, что в краткосрочной перспективе могут снизиться цены на сыры. «Это будет краткосрочное снижение, когда нужно будет распродать те остатки, которые готовились к продаже на территории Российской Федерации. Но потом цена в долгосрочности останется такая же, потому что она покрывает ту норму цены на молоко, которую мы имеем сейчас», - отметил А.ЮРКЕВИЧ. «Я не думаю, что будет резкое понижение цен, скорее всего, будут акционные распродажи тех запасов и излишков, которые есть», - сказал он.

Относительно урегулирования ситуации с поставками украинских сыров в Россию, А.СЕНЬ отметил, что ведомство еще не имеет официальной информации от российской стороны, но как только документы будут получены, начнется работа по разблокированию экспорта и продукции этих 4 предприятий.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля запрет на импорт сыров введен для Баштанского и Лозовского сырзаводов, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкой маслосырбазы.