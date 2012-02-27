Донецк будет рекламировать себя в мире под девизом "Сила и красота"

Семь лучших туристических регионов Украины будут представлять в этом году нашу страну на Всемирной туристической бирже в Берлине.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Кабинета министров, мероприятие состоится с 7 по 11 марта в Берлине.

На 400-метровом стенде Украины мировой общественности будут представлены: Львов со своей шоколадной продукцией, Харьков - новой концепцией «Smart city», Донецк будет рекламировать себя, используя слоган «Сила и красота», поскольку Донецк, кроме того, что индустриальный центр, еще и город миллиона роз. Крым будет презентовать себя как Жемчужину мира, Одесса покажет себя как город разнообразных впечатлений. Будут представлены также стенды Буковины и традиционно столицы - Киева.

В центре нового стенда Украина будет находиться изображение стадиона финала Евро-2012 - НСК «Олимпийский». Это место станет центральной коммуникационной платформой различных мероприятий украинской делегации на ITB.

Слоган украинского стенда - «Самое время увидеть Украину» - часть современной маркетинговой кампании нашей страны. «Принимающие города Евро-2012 целый год работали над определением привлекательных туристических продуктов и тем для мотивирования туристов провести отдых в Украине или использовать посещение еврочемпионата как повод для первого визита к нам. Одним из таких мотиваторов должен стать фан-зона, где будут показаны все 4 стадиона Евро-2012», - отмечают инициаторы презентации Украины на бирже.

Организаторы украинского стенда надеются на большое внимание к нашей стране, поскольку ожидается, что в связи с Евро-2012 в этом году Украина станет популярным туристическим направлением.