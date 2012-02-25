Кто платит пенсионный сбор при купле-продаже автомобиля?

Кабинет министров Украины предлагает ввести уплату пенсионного сбора при приобретении права собственности на автомобиль, а не при его отчуждении.

Текст соответствующего законопроекта №10110 от 23 февраля 2012 года размещен на официальном сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодняшний день обязанность по уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование определена соответствующим Законом Украины, а механизм его уплаты - Порядком уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций. Вместе с тем, нормы Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование" по уплате указанного сбора при отчуждении автомобилей трактуются неоднозначно и требуют конкретизации. Кроме этого, определение недвижимого имущества для уплаты такого сбора требует приведения в соответствие Налогового кодекса Украины.



Законопроектом предлагается уточнить положения Закона Украины "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование", определив плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование предприятия, учреждения и организации, а также физические лица, приобретающие право собственности на легковые автомобили (кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями инвалидов согласно законодательству и наследование легковых автомобилей по закону).

Также предлагается уточнить, что уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование осуществляется при приобретении права собственности на легковые автомобили. Кроме этого, предлагается определить недвижимостью для уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование объект, который подпадает под определение группы 3 основных средств и других необоротных активов согласно Налоговым кодексом Украины.