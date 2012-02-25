Азаров: правительство стремится оживить спрос на жилье

Правительство и Национальный банк Украины разрабатывают программу ипотечного кредитования.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Что касается оживления кредитования населения, то сейчас Нацбанк вместе с правительством работает над программой ипотечного кредитования», - сообщил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что эта программа является первоочередной и главной задачей правительства - вывести уровень строительства на докризисный период и оживить спрос людей на жилье.

«Поэтому программы ипотеки являются первоочередными», - отметил Н.АЗАРОВ.