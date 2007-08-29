Появился новый дорожный знак (фото)

Уэльская администрация придумала новые дорожные знаки, предупреждающие водителей о том, что им не стоит доверять информации спутниковых навигаторов, пишет The Daily Mail.

Такие знаки появились на дороге возле одной из деревень Южного Уэльса, на узких улицах которой неоднократно застревали большие грузовики. Несмотря на то, что эти улицы не предназначены для проезда большегрузного транспорта, система спутниковой навигации указывала их как самый короткий путь от шоссе М4 до аэропорта Кардиффа. В результате водителям приходилось тратить по несколько часов на то, чтобы выехать из этой деревни.

Ранее в этом месте были установлены щиты с предупреждениями, однако они оказались бесполезными для водителей, не знающих английского языка. В связи с этим на дорогах появился новый знак, на котором изображен спутник и зачеркнутый грузовик.

Предполагается, что это обозначение, одобренное Национальной ассамблеей Уэльса, будет понятно всем водителям без исключения.

Эксперимент продлится в течение года, и если результаты окажутся положительными, то знаки появятся на других дорогах.

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