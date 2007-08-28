Луценко обещает дать по «черным рукам»

Киевский штаб блока «Наша Украина – Народная самооборона» выражает решительный протест по поводу «очередных намерений» Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

Как говорится в заявлении киевского штаба блока, переданном агентству УНИАН, блок не допустит реализации этих намерений.

Полгода тому, сказано в заявлении, массовые протесты киевлян, организованные «Нашей Украиной» и другими демократическими силами, заставили Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отступиться от своих планов повышения тарифов почти в три с половиной раза. «Но городской председатель, – говорится дальше, – нанял карманных экспертов, которые усердно подтвердили якобы обоснованность драконовых тарифов».

Чиновники КГГА, как отмечают авторы заявления, в частности, начальник Главного управления ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ, начали опять заявлять о «вынужденности» нового повышения тарифов. «Такова цена лицемерного голосования Блока Черновецкого за предложенный «Нашей Украиной» мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов в Киеве до конца текущего года», – подчеркивается в заявлении.

«Ответ блока «Наша Украина – Народная самооборона» этим «ценовым ястребам», – сказано дальше, – будет коротким: не допустим!»

«Мы дадим по тем «черным рукам», – цитирует пресс-служба киевского штаба НУ-НС слова лидера блока Юрия ЛУЦЕНКО, – которые снова лезут в карманы киевлян. А после смены киевской власти сделаем все для обеспечения качественно лучшей жизни киевлян».