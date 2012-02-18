ООН выделила 100 тыс. долл. украинцам, страдающим от морозов
Деньги будут распределены по регионам
Организация Объединенных Наций выделила 100 тыс. долл. на помощь украинцам, страдающим от морозов.
Об этом УНИАН сообщила в Представительстве ООН в Украине.
Как указывается в сообщении, эти средства были предоставлены ООН по просьбе Министерства социальной политики и Общества Красного Креста Украины и будут направлены на помощь лицам, которые страдают от ухудшения погодных, особенно лицам без постоянного местожительства.
Грант в размере 100 тыс. долл. покроет расходы на еду и другую помощь жертвам морозов. Выделенные средства будут распределены по регионам, проинформировали в Представительстве ООН, подчеркнув, что на сегодняшний день важно продлить работу пунктов обогрева и медико-социальных центров, что позволит предупредить случаи переохлаждения, при необходимости оказать первую помощь пострадавшим, а также обеспечить нищих обогревом, теплой одеждой и обувью, другими вещами, профилактическими медицинскими средствами, средствами личной гигиены, предоставить горячее питание.
Как отметили также в Представительстве, помощь ООН оказана в рамках Срочного денежного гранта (Emergency Cash Grant), максимальная сумма которого составляет 100 тыс. долл. Администрирует и распределяет гранты Офис ООН по координации гуманитарных вопросов, который находится в Нью-Йорке. Гранты предоставляются странам для преодоления чрезвычайных ситуаций. Деньги, выделенные в рамках гранта, должны быть использованы на приобретение вещей первичной помощи жертвам стихийного бедствия.
Украина уже несколько раз получала помощь в рамках программы предоставления Срочного денежного гранта для нейтрализации последствий наводнения в Западной Украине.