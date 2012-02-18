Назначен почетный консул Франции на Западной Украине

Во Львове создано Почетное консульство Франции с округом в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях, которое будет первым Почетным консульством Франции в Украине.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

По этому случаю Львов посетила делегация Посольства Франции в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Аленом РЕМИ.

Во время брифинга А.РЕМИ отметил, что рад находиться с визитом во Львовской области, поскольку „на это есть несколько причин одновременно”.

«Хотел бы сказать, что я привез с собой во Львов половину Посольства Франции – хотел поделиться єтой радостью со своими коллегами. Я приехал во Львов потому, что здесь создано Почетное консульство Франции во Львове с округом в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях, которое будет первым Почетным консульством Франции в Украине», - сказал посол.

На должность почетного консула Франции во Львове назначен Даниил ЯРЕМА.

А.РЕМИ отметил, что и Львов, и Львовская область довольно динамичный регион, где динамично работает не только «Альянс Францез», но и развивается французское экономическое присутствие – завод «Лафарж» работает во Львовской области с 1999 года, работает гипермаркет «Ашан», а вскоре появится представительство компании «Аккор». В целом французы возглавляют 65 малых и средних предприятий, половина которых находится в городе Львове.

«Поэтому идея создания Почетного консульства возникла, чтобы показать французское присутствие не только в экономическом направлении и инвестициях, но и в культурном направлении», - сказал посол.