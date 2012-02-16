На шахте умер горняк, 23 года возглавлявший профcоюз

На шахте умер горняк, много лет возглавлявший профcоюзорганизацию угольного предприятия

Донецк. 16 февраля. УНИАН. Сегодня в Донецкой области на рабочем месте в своем кабинете умер горняк Константин Соколов, много лет возглавлявший первичную профсоюзную организацию шахты «Прогресс» государственного предприятия «Торезантрацит».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что К.Соколов ушел на пятидесятом году жизни, свой юбилей он должен был отметить 29 апреля 2012 года.

На шахту «Прогресс» К.Соколов пришел в 1984 году машинистом подземных установок, 20 октября 1988 года шахтерский трудовой коллектив избрал его руководителем профсоюзной организации предприятия, и все 23 года он оправдывал доверие горняков, отстаивая их права, сообщили в пресс-службе.

Причину смерти профсоюзного лидера выяснит специальная комиссия, говорится в сообщении.