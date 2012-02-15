Киевлянин, угрожая ножом, отобрал у женщины 13 гривен в лифте

Правоохранители Святошинского районного управления столицы задержали местного жителя за совершение разбойного нападения на женщину в лифте, сообщает ТСН.

Пострадавшая подошла к двери подъезда, спросила у мужчины, который шел за ней, в какую квартиру он направляется, но ответа не получила. Женщина открыла кодовый замок, зашла сама и пустила его.

Злоумышленник пошел за ней в лифт, нажал кнопку верхнего этажа, но на четвертом остановил подъемник.

Как сообщает пресс-служба столичной милиции, нападающий, угрожая женщине ножом, начал обыскивать его. Пострадавшая попросила мужчину не трогать ее, поскольку, как она сказала тогда злоумышленнику, она беременна.

Внезапно кто-то из соседей вызвал лифт, он начал движение. Нападающий с места преступления скрылся. Потерпевшая сразу же позвонила в милицию, сообщила приметы преступника.

Через некоторое время сотрудники милиции разыскали в указанном микрорайоне мужчину, внешность которого полностью совпала с описанием.

Вещественные доказательства, которые были при мужчине - 13 гривен и банковские карточки, - изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 187 УК Украины (Разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.