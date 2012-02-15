В тюремной камере, где нашли мертвого Правилова, украинец был не один

В камере тюрьмы города Филадельфия (США, штат Пенсильвания), где 10 февраля нашли мертвым украинского хоккейного тренера Ивана Правилова, гражданин Украины находился не один.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН Владимир ЕРЕМИН, тренер юношеского хоккейного клуба «Дружба-78» (Харьков), основателем, президентом и главным тренером которого был И.Правилов.

По словам В.ЕРЕМИНА, ему об этом по телефону рассказал украинский консул в США Сергей ИВАНЧОВ.

Тренер сообщил, что эту информацию подтвердил также адвокат И.Правилова Марк ВИЛСОН, который вел защиту на этапе досудебного расследования уголовного дела.

По словам В.ЕРЕМИНА, в телефонном разговоре с ним через переводчика адвокат сказал, что «очень огорчен» таким поворотом событий. Американский юрист отметил, что «не понимает, почему так случилось». По словам М.ВИЛСОНА, он «активно вел защиту, готовил свидетелей». Во время разговора, сказал В.ЕРЕМИН, адвокат подтвердил: «Правилов в камере был не один». «Я до конца не верю», - процитировал В.ЕРЕМИН слова адвоката о его подзащитного И.Правилова.

При этом адвокат отметил, что на время разговора на руки ему еще не выдали документов, касающихся дела. В.ЕРЕМИН сообщил, что М.ВИЛСОН намерен просить соответствующие инстанции США продолжить работу по этому уголовному делу.

Некоторые СМИ приводят слова М.ВИЛСОНА о том, что у защиты были весомые аргументы в интересах невиновности И.Правилова, которые в результате остались невостребованными.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины потребовало от властей США провести оперативное расследование по факту смерти украинского тренера по хоккею И.Правилова. Как проинформировал 14 февраля на брифинге в Киеве руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, «МИД Украины обращается с требованием к американской стороне провести оперативное и всестороннее расследование по факту смерти И.Правилова, в частности, относительно действий или бездеятельности персонала пенитенциарного органа, в котором произошла эта трагедия». По словам руководителя пресс-службы, консульские должностные лица Украины неоднократно встречались с умершим и посещали судебные заседания, в ходе которых И.Правилов категорически опровергал выдвинутые против него обвинения в развращении несовершеннолетних. А.ДИКУСАРОВ отметил, что на момент смерти И.Правилова следствие по делу продолжалось, вина украинского гражданина не была доказана. Он также сообщил, что, по предварительным данным американских компетентных органов, И.Правилов покончил жизнь самоубийством 10 февраля этого года в пенитенциарном заведении города Филадельфия. И.Правилов был арестован 14 января этого года по обвинению в сексуальных домогательствах к одному из его несовершеннолетних учеников.