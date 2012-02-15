В Черкасском СИЗО почти 100 "лишних" заключенных

В Черкасском следственном изоляторе содержится 759 человек, при фактическом наличии 886 спальных мест.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области со ссылкой на прокурора области Николая ЛИСОВОГО.

По словам прокурора, из-за недостаточного применения наблюдательных полномочий и просчетов в организации работы отраслевого подразделения прокуратуры области, городских, районных прокуроров, продолжают иметь место нарушения законности в деятельности органов и учреждений Государственной пенитенциарной службы в Черкасской области, управления Министерства внутренних дел Украины в Черкасской области, что требует применения дополнительных мер.

Прокурор подчеркнул, что несмотря принятые меры, до сих пор остается переполненным Черкасский следственный изолятор, что негативно влияет на условия содержания и медицинское обслуживание взятых под стражу лиц.

По словам Н.ЛИСОВОГО, в Черкасском СИЗО содержится 759 человек, при фактическом наличии спальных мест 886, тогда как лимит наполнения по санитарной норме в учреждении СИЗО составляет 650 лиц. Фактически с нарушением санитарных норм содержится более ста человек. Кроме того, в прошлом году в Черкасском СИЗО зафиксированы 3 факта смертей заключенных.