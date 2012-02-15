В Черновцах откроют Мемориал в память об узниках гетто

К Дню города в Черновцах намереваются открыть Мемориальный комплекс в память об узниках черновицкого гетто.

Эскизный проект мемориального комплекса в память о евреях, узниках черновицкого гетто 1941 года, рассмотрели на очередном заседании Консультативного совета по вопросам охраны исторического наследия Черновцов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, по итогам проведенного предварительно архитектурного конкурса больше всего голосов получил проект комплекса авторства Виталия ШЕЛЕГИНА.

Проект Мемориального комплекса представляет собой архитектурную группу из шести отдельно расположенных фигур: центральной - в форме еврейского семисвечника (меноры) и еще пяти в форме опечаленных человеческих фигур вокруг него. Такая идея увековечения памяти жертв гетто 1941 г. вызвала живое обсуждение среди участников. Отмечалось, что проект чрезвычайно интересный и масштабный, но для претворения его в жизнь еще нужно найти дополнительные источники финансирования.

В целом проект В.ШЕЛЕГИНА получил одобрительные отзывы Консультативного совета. Не смогли члены совета прийти к согласию лишь в определении места установления этого комплекса – это вопросы отложили до следующего заседания Консультативного совета.

Открыть же новую мемориальную группу в Черновцах планируют уже к Дню города в этом году.

Справка УНИАН. В начале сентября 1941 года из Буковины и Бессарабии фашисты депортировали в концлагеря Транснистрии более 150 тысяч евреев, большинство из которых не пережило заключения. Удалось спастись лишь 15 тысячам черновицких иудеев, оставленных в местном гетто.