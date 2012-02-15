Суд оставил под стражей обвиняемых во взрыве газа

Суд оставил под стражей должностных лиц ОАО «Днепрогаз», обвиняемых в нарушении правил безопасности при выполнении работ повышенной опасности и служебной халатности, что привело 13 октября 2007 года к взрыву бытового газа в жилом многоэтажном доме №127 по улице Мандрыковской в Днепропетровске и гибели 23 человек.

Как сообщили УНИАН в Заводском районном суде Запорожья, соответствующее решение суд вынес сегодня на первом заседании.

Дело руководителей ОАО «Днепрогаз» Верховный суд Украины направил в Заводской райсуд Запорожья, отметили в суде.

«Адвокаты подсудимых ходатайствовали об изменении меры пресечения для своих подзащитных (обвиняемые по делу – экс-руководитель ОАО «Днепрогаз», его первый заместитель, главный инженер и мастер предприятия – были арестованы в октябре 2011 года по решению Жовтневого райсуда Днепропетровска – УНИАН), но суд оставил меру пресечения без изменений», – говорится в сообщении.

Также суд принял решение о проведении последующих судебных заседаний в Днепропетровске, удовлетворив ходатайство представителей пострадавших, которые мотивировали необходимость такого изменения места судебных заседаний невозможностью большинства из 460 пострадавших приезжать в Запорожье из-за материальных проблем и отсутствия времени.

«Суд принял решение о проведении выездных заседаний Заводского районного суда Запорожья в Днепропетровске», – сообщили в суде, отметив, что следующее судебное заседании состоится 14 марта.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2007 года в Днепропетровске в жилом многоэтажном доме № 127по улице Мандрыковской произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибли 23 человека.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала действия должностных лиц газоснабжающего предприятия ОАО «Днепрогаз» по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или тяжелые последствия».

В октябре 2011 года Жовтневый районный суд Днепропетровска арестовал бывшего гендиректора ОАО «Днепрогаз», его первого заместителя, главного инженера и мастера ОАО «Днепрогаз».