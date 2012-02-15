Губернатор отправил послание «прогрессивному человечеству»

14 февраля глава Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК обратился к самым прогрессивным людям мира.

Как сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации, губернатор пригласил всех, кто представляет указанную категорию, принять участие в реализации Международного проекта «Конкурентоспособная Херсонщина».

Целью данного проекта является «формирование критической массы творческих, предприимчивых, оптимистично настроенных личностей, готовых к выработке общего виденья стратегии и перспектив развития Херсонской области. Тех, кто может предложить новые управленческие и технологические решения и кто способен к ежедневному воплощению в жизнь перспективных идей и проектов».

Также в обращении Н.КОСТЯКА к «прогрессивному человечеству» отмечается, что проект «Конкурентоспособная Херсонщина» реализуется «прогрессивными людьми, способными к общему творению ценностей, партнерству и взаимному обмену, энергией, ради формирования сверхличностного фундамента существования общества на основе гармонии, добра, постоянного совершенствования человека и окружающего его мира».

«По моему убеждению, проект «Конкурентоспособная Херсонщина» является актуальным и перспективным ведь мы внедряем его во время поиска новой модели построения общества, способной даты мира, новый толчок для развития. Херсонщина открыта для самых прогрессивных людей мира!», - говорится в послании губернатора.

Также пресс-служба ОГА отмечает, что текст обращения был разослан в СМИ 16 стран мира.

Как сообщал УНИАН в середине декабря 2011 года Н.КОСТЯК обратился к руководству более чем тысячи инвестиционных и финансовых компаний мира многих стран Европы, Америки, Австралии с предложением присоединиться к начатому процессу реформирования региона. С тех пор каких либо данных о повышенном интересе к Херсонщине со стороны финансовых магнатов мира, в СМИ не поступало.