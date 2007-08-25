Что оставляет после себя правительство Януковича. Пресс-конференция Виктора Пинзеника

В понедельник, 27 августа, в 12.30 в УНИАН с трансляцией на «5 канале» состоится пресс-конференция члена БЮТ, министра финансов Украины в 2005-2006 годах Виктора ПИНЗЕНИКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Реформы и порядок», тема пресс-конференции: «Что оставляет после себя правительство В.ЯНУКОВИЧА».

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