Что оставляет после себя правительство Януковича. Пресс-конференция Виктора Пинзеника
16:40, 25 августа 2007Общество
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В понедельник, 27 августа, в 12.30 в УНИАН с трансляцией на «5 канале» состоится пресс-конференция члена БЮТ, министра финансов Украины в 2005-2006 годах Виктора ПИНЗЕНИКА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Реформы и порядок», тема пресс-конференции: «Что оставляет после себя правительство В.ЯНУКОВИЧА».
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