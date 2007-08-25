Тимошенко: Что касается Донецка, где квартиры не стоят уже ничего...

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что 12 линий предвыборной программы блока «Украинский прорыв» будут касаться всех областей Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Луганске. Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что могут быть определенные акценты по отдельным регионам.

«В Днепропетровской области мы начали работать с аграрного прорыва, сегодня в Луганской области мы начинаем более глубокую работу по совершенствованию энергетического прорыва», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ считает, что антикоррупционный прорыв нужно начинать не с Донецкой или Луганской областей, а с Киева. «Именно там мы должны совершенствовать эту работу относительно «отдельных личностей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Но что касается Донецка, я думаю, учитывая множество городов и районов, где происходит колоссальная стагнация, где квартиры не стоят уже ничего, где закрываются шахты и обескровливаются населенные пункты, нам нужно начинать инвестиционный прорыв», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, БЮТ намерена сделать реестр таких районов, и после победы на парламентских выборах и полноценного прихода к власти сделать инвестиционные зоны, где инвесторы, которые хотят вкладывать средства в экономику, будут освобождаться на 10 лет от налогов. Также БЮТ предлагает облегчить все процедуры для вхождения инвесторов на эту территорию.