Тимошенко: Что касается Донецка, где квартиры не стоят уже ничего...
...что касается Днепропетровска, Луганска, Киева
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что 12 линий предвыборной программы блока «Украинский прорыв» будут касаться всех областей Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Луганске. Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что могут быть определенные акценты по отдельным регионам.
«В Днепропетровской области мы начали работать с аграрного прорыва, сегодня в Луганской области мы начинаем более глубокую работу по совершенствованию энергетического прорыва», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Лидер БЮТ считает, что антикоррупционный прорыв нужно начинать не с Донецкой или Луганской областей, а с Киева. «Именно там мы должны совершенствовать эту работу относительно «отдельных личностей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
«Но что касается Донецка, я думаю, учитывая множество городов и районов, где происходит колоссальная стагнация, где квартиры не стоят уже ничего, где закрываются шахты и обескровливаются населенные пункты, нам нужно начинать инвестиционный прорыв», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, БЮТ намерена сделать реестр таких районов, и после победы на парламентских выборах и полноценного прихода к власти сделать инвестиционные зоны, где инвесторы, которые хотят вкладывать средства в экономику, будут освобождаться на 10 лет от налогов. Также БЮТ предлагает облегчить все процедуры для вхождения инвесторов на эту территорию.