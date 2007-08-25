Юлия Тимошенко: для Украины уголь важнее, чем газ и нефть

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Украине необходимо минимизировать потребление природного газа, а также сократить потребление нефти и сосредоточиться на масштабном, мощном развитии угольной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Луганске.

«Это наша наибольшая стратегическая цель», - подчеркнула лидер БЮТ.

Также Ю.Тимошенко выразила уверенность, что украинское государство должно вернуть высокий статус шахтерской профессии, “чтобы вся страна, как и раньше, знала, что на плечах шахтеров лежит ответственность за жизнь страны, за независимость государства, за состояние украинской экономики”.

Лидер БЮТ попросила прощения у шахтеров «за все власти за все годы независимости Украины, за правительства, которые на шахтерах нагло зарабатывали, пользуясь бюджетными средствами, а определенные должностные лица уничтожали и обескровливали шахты”.

В то же время Ю.Тимошенко отметила, что когда она пришла в политику, когда несколько месяцев работала вице-премьер-министром по вопросам топливно-энергетического комплекса, а также несколько месяцев премьер-министром Украины, перед правительством было четко поставлена задача, что «пока мы не поставим на ноги угольную отрасль, нам не построить энергетическую независимость нашего государства».

«И я знаю, что мы выполним это задание, и тогда будем иметь сильную страну и сильное производство в стране», - отметила лидер БЮТ.