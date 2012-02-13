Обладательницей шести «Грэмми» стала Адель
08:27, 13 февраля 2012Общество
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В том числе за лучшую песню и альбом
Обладательницей шести "Грэмми" стала британская исполнительница соул АДЕЛЬ.
Она получила престижные премии Американской академии звукозаписи, в частности, за лучшую песню года и лучший альбом, сообщает радио «Свобода».
Часть состоявшейся в Лос-Анджелесе церемонии была посвящена памяти певицы и актрисы Уитни Хьюстон, умершей в субботу в возрасте 48 лет.
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