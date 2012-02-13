Обладательницей шести «Грэмми» стала Адель

Обладательницей шести "Грэмми" стала британская исполнительница соул АДЕЛЬ.

Она получила престижные премии Американской академии звукозаписи, в частности, за лучшую песню года и лучший альбом, сообщает радио «Свобода».

Часть состоявшейся в Лос-Анджелесе церемонии была посвящена памяти певицы и актрисы Уитни Хьюстон, умершей в субботу в возрасте 48 лет.