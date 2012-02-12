Экс-депутата, который брал взятки за бронирование на кладбище, будут судить

Прокуратура Волынской области направила в суд уголовное дело против директора коммунального предприятия «Луцкий специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания», бывшего депутата областного совета, обвиняемого во взяточничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что должностное лицо по предварительному сговору с мастером по благоустройству этого предприятия в августе 2010 и в сентябре прошлого года получал взятки за бронирование мест для захоронения людей на территории Луцкого городского кладбища.

Кроме того, досудебным следствием установлены еще четыре случая получения взяток самим экс-депутатом – незаконные поборы он брал не только за выделение мест для захоронения, но и за устройство на работу в коммунальное предприятие и продление аренды имущества комбината, информировали в прокуратуре.

Установлен также факт завладения им средствами предприятия путем злоупотребления служебным положением. Сейчас бывший директор спецкомбината находится на подписке о невыезде.