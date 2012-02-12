Избран новый руководитель Совета украинских землячеств в Москве

Новым руководителем Совета украинских землячеств в Москве избран Николай ЛЯХ.

Об этом УНИАН сообщил вице-президент Землячества донбассовцев Москвы Пётр АКАЁМОВ.

«Новым председателем единогласно был избран Н.ЛЯХ (Черниговское землячество), который имеет большой опыт руководящей работы, в том числе на международном поприще», - сказал П.АКАЁМОВ.

Предыдущий руководитель Вадим СОЛОВЬЁВ попросил освободить его от руководства в связи с переходом на руководящую государственную службу.

Также были избраны четыре заместителя председателя Совета: П.АКАЁМОВ (Землячество донбассовцев), Николай БУХОВЕЦ (Запорожское землячество), Наталия КИВВА (Полтавское землячество), Виктор ПЕТРАКОВ (Кировоградское землячество).

В Совет входят руководители практически всех украинских землячеств, работающих в российской столице. Одно из главных целей Совета – координация и проведение совместных крупных мероприятий, направленных на развитие и укрепление братских связей с Украиной.

Н.ЛЯХ родился в 1946 году в Черниговской области, доктор политических наук, действительный член Академии социальных наук РФ.