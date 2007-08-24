Тимошенко: Черновецкий отдал под застройку 450 га заповедных замель Киева

На последнем заседании Киевского городского совета было выделено под застройку 450 га заповедных и рекреационных земель столицы. Об этом сегодня журналистам заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«На последней сессии опять состоялось большое злоупотребление землей, большое взяточничество. Я думаю, что такого масштаба Киев еще никогда не видел – более 450 га земли в заповедных зонах, в лучших зонах, где действительно могут отдыхать люди, эти земли за взятки были розданы», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом она отметила, что фракция Партии регионов в Киевгорсовете поняла, что нужно служить киевлянам, и покинула зал для голосования, не дав ни одного голоса за эти решения.