Регионалы предлагают выгнать курильщиков из офисов и ресторанов

Партия регионов предлагает полный запрет на курение в общественных и на рабочих местах, заявила регионалка Татьяна Бахтеева. Она отметила, что от табака ежегодно умирает более 5 миллионов человек - в среднем один человек каждые шесть секунд.

По данным исследований Киевского международного института социологии, которые привела Бахтеева, 60% опрошенных граждан считают, что употребление табака является очень серьезной проблемой для здоровья. А 70% уверены, что пассивное курение является серьезной угрозой для здоровья тех, кто не курит. И что государство должно сделать все, чтобы оградить своих граждан от вредного воздействия табачного дыма на здоровье граждан. "Поэтому мы решили разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины проект закона №9474, которым мы предлагаем полностью запретить употребление табачных изделий в помещениях предприятий общественного питания, на открытых и в закрытых спортивных сооружениях, на стадионах и в учреждениях культуры", - отметила Бахтеева.

ТСН