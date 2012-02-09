Поезд Русе-Киев застрял в снегах в Болгарии

В связи с ухудшением погодных условий на севере Болгарии продолжает осложняться ситуация с транспортным сообщением в регионе.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на пресс-секретаря МИД Александра ДИКУСАРОВА.

В частности, Генеральное Консульство Украины в Варне прислало информацию о том, что из-за сильного снегопада затруднено движение поездов, некоторые из них отменены на неопределенный срок. Международный пассажирский поезд Русе-Киев-Москва, который должен был 6 февраля отбыть по маршруту, задержан до 12 февраля.

Кроме того, закрыто движение в областях Русе, Разград, Силистра, Шумен. В связи с понижением температуры обстановка в стране продолжает осложняться.

В районе города Русе на севере Болгарии на реке Дунай в связи с критической ситуацией, сложившейся из-за сильного ледохода, было прекращено судоходство.

По информации МИД, пункты пограничного пропуска в пределах консульского округа функционируют, однако движение автомобильного транспорта грузоподъемностью более 10 тонн запрещено.

Аэропорт "Бургас" работает в обычном режиме.

Генеральное консульство Украины в Варне продолжает отслеживать ситуацию в регионах консульского округа, отметили в ведомстве.