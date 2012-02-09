Весь «новодел» на Змеином ураган разбрасывает «как домино»

Остров Змеиный Одесской области подвергся удару стихии: ураганным ветром и волнами штормящего Черного моря частично разрушены мол и малый причал острова, повреждены также некоторые жилые и административные здания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава Килийской районной государственной администрации Иван ПОДЖАРОВ.

По его словам, пограничники, служащие и их семьи, проживающие в островном поселке Белый, входящем в состав района, оказались 8-9 февраля фактически «отрезанными от большой земли»: дунайские суда не ходят, ураганные ветры не дают приземлиться вертолету.

По словам чиновника, выполненные в последние годы «косметические ремонты зданий вместо капстроительства и реконструкции» не оправдали себя. Бетонные пирсы и волноломы, построенные 70-х годах, выдерживают штормовые удары, оставаясь «целыми и невредимыми, а новые островные сооружения ураган как костяшки домино раскидывает».

«Как только утихнет ветер и возобновится воздушное сообщение со Змеиным, - резюмировал И.ПОДЖАРОВ, - намерен посетить Змеиный вместе с главой облгосадминистрации: нужно решить, как обеспечить нормальные условия проживания и несения службы островитянам».