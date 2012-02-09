Бразилия хочет выпускать инсулин по украинским технологиям

Бразилия заинтересована в выпуске на своих предприятиях инсулина по украинским технологиям.

Об этом говорится в ответе директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества МИД Украины И.НИКОЛАЙКО на обращение Комитета защиты инсулинового завода «Индар» относительно сотрудничества с бразильским концерном «Фиокруз Фармангинюс», копию которой имеет в своем распоряжении УНИАН.

«В ответ на письмо Комитета защиты инсулинового завода «Индар» от 28.12.2011 сообщаем, что МИД Украины обратился к Посольству Украины в Федеративной Республике Бразилия с просьбой о содействии в решении проблемного вопроса сотрудничества между ЧАО «Индар» и государственным бразильским концерном «Фиокруз Фармангинюс», - говорится в документе.

Как отмечает И.НИКОЛАЙКО, «согласно информации, полученной от Посольства Украины, бразильская сторона высоко оценивает сотрудничества с украинскими партнерами. В частности, по информации бразильских представителей, поставки украинского инсулина в Бразилию позволили преодолеть монополию транснациональных корпораций на рынке ФРБ, значительно уменьшив цену на этот вид медикаментов на внутреннем рынке. На сегодняшний день продолжается работа по распространению позитивного опыта такого сотрудничества на другие штаты Бразилии».

«Несмотря на наличие проблем организационно-технического характера, как в прошлом, так и на современном этапе сотрудничества, бразильская сторона неоднократно подчеркивает заинтересованность в успешной реализации проекта, результатом которого должен стать выпуск инсулина на территории Бразилии по украинским технологиям», - говорится в ответе директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 г. Бразилия официально выразила обеспокоенность состоянием реализации договора о научном сотрудничестве, подписанного между инсулиновым заводом «Индар» и государственным концерном Fiochuz/Farmanguinhos. Об этом шла речь в обращении Торгово-промышленной палаты Рио-де-Жанейро Федеративной Республики Бразилия в адрес Кабинета министров Украины.

«Обеспокоенность государственных органов вызывает вопрос о способности завода «Индар» выполнить взятые на себя контрактные обязательства, – отмечалось в обращении. – В частности, нам стало известно, что Генеральная прокуратура Украины опротестовала в судебном порядке правильность решения об отчуждении государственного пакета акций. Соответственно, возникает вопрос о правомерности представления интересов официальными лицами ЗАО «Индар» и их способности выполнить взятые договорные обязательства».

В обращении также отмечалось, что передачу технологии производства человеческого инсулина концерна Fiochuz/Farmanguinhos обеспечивало ЗАО «Индар» «в лице доктора биологических наук, профессора ЛАЗАРЕВА Алексея Павловича».

В связи с этим бразильская сторона обратилась в уполномоченные органы Украины с требованием обеспечить выполнение украинской стороной взятых на себя контрактных обязательств и передать должным образом компетентным и уполномоченным лицам и в установленные сроки соответствующую технологию согласно договору между ЗАО «Индар» и государственным концерном Fiochuz/Farmanguinhos и не допустить срыва важных международных обязательств.

Напомним, что ЗАО «Индар» - предприятие, один из 4-х производителей с полным циклом производства инсулина в мире. Предприятие было создано в 1999 году после того, как группа украинских ученых во главе с профессором Алексеем ЛАЗАРЕВЫМ (который возглавил предприятие и руководил им до июля 2011 г.) разработала технологию производства субстанции инсулина собственными силами, в Украине.

Киевский апелляционный хозяйственный суд 31 января этого года подтвердил право государственной собственности на 70,7% акций «Индара».