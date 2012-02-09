Яценюк пугает созданием при Януковиче нового НКВД

Новый Уголовный процессуальный кодекс лишает украинцев права на защиту и фактически создает при Президенте новый НКВД. Об этом заявил лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК с трибуны Верховной Рады в четверг, 9 февраля во время обсуждения проекта УПК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін», по его словам, согласно проекту УПК, в компетенцию СБУ передается дополнительно 76 составов преступления и еще 22 альтернативных состава преступления. «Этот кодекс предусматривает создание под Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ настоящего НКВД. Даже большевики не догадывались, что Президент может получить контроль над всей страной благодаря новой узурпаторской службе в виде СБУ», - подчеркнул он.

Лидер партии «Фронт Змін» также отметил, что проектом УПК нарушается независимость следователя. «Прокурор имеет право по новому кодексу давать прямые указания следователю. При этом в том случае, если следователь не выполняет прямых указаний прокурора, он несет уголовную ответственность. Где институт независимости следователей? Вы фактически уничтожаете судебную и уголовную системы в стране», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что новый УПК также нарушает Конституцию, ограничивая право граждан на защиту: «Почему право на защиту украинцев ограничено исключительно адвокатами? Мы требуем дать возможность прямой защиты всем гражданам Украины, ввиду того, что защитником может быть не только адвокат, но и специалист в отрасли права».

Лидер партии «Фронт Змін» также раскритиковал предусмотренный проектом УПК суд присяжных. «Вы перепутали - слили советский институт народных заседателей с классическим институтом присяжных, и почему-то записали только трех присяжных. Понимаю почему - вам трех легче запугать, чем восьмерых», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Он заявил, что реформа уголовной юстиции уже «была проведена», когда обычный райсуд с нарушениями всех норм осудил бывшего премьер-министра.

Настоящая реформа предусматривает несколько шагов. Прежде всего, отметил А.ЯЦЕНЮК, «Президент Украины должен быть лишен права назначать судей. В Украине должна быть абсолютно и полностью возобновлена компетенция Верховного Суда, который должен рассматривать какие-либо дела при любых обстоятельствах с одной целью – установить законность и правопорядок в стране. Президент должен быть лишен права самостоятельно назначать председателя СБУ. Органы прокуратуры должны быть лишены как общего надзора, так и влияния на следствие», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 февраля, ВР приняла в первом чтении президентский проект УПК.