СМИ: Спецназ СБУ в Одессе взял штурмом квартиру чеченских боевиков

Вчера в Одессе сотрудники СБУ, взяв штурмом квартиру на ул. Базарной, 86, задержали двух уроженцев Чечни, 31-летнего Адама Осмаева и его отца, 51-летнего Асланбека Осмаева. Эту информацию «Сегодня»подтвердил начальник уголовного розыска облУВД Андрей Пинигин. По его словам, сейчас задержанные находятся в ИВС.

Напомним, Осмаевых объявили в розыск, подозревая их в причастности к взрыву 4 января на ул. Тираспольской, 24. Тогда в квартире, где произошел взрыв, погиб 26-летний уроженец Чечни Руслан Мадаев, а гражданин Казахстана, 28-летний Илья П., с ожогами 2-й степени доставлен в горклинбольницу №10. Сейчас он дает показания. Третьему, Адаму Осмаеву, удалось скрыться до пожара. По данным источников газеты в одесской милиции, боевики мастерили бомбу для выполнения заказа - убийства одного из крупных одесских грузоперевозчиков. Но во время процесса устройство взорвалось.

Ранее источник в МВД сообщил изданию, что ФСБ России также разыскивает Осмаевых в связи с их причастностью к бандитским группировкам ваххабитского толка. «Асланбек Осмаев замешан в терроризме. Оба находятся в розыске в России за вооруженные налеты, хранение оружия и подготовку к терактам», - уверяет собеседник.

А Андрей Пинигин добавляет, что в Украине в совершении каких-либо преступлений ни Асланбек Осмаев, ни его сын Адам замешаны не были.