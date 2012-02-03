Адвокат Иващенко: тюремщики дописывают в выводы врачей что хотят

Государственная пенитенциарная служба Украины в сообщениях для прессы перекручивает действительные заключения врачей о состоянии здоровья бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении его адвоката Бориса НЕЧИПОРЕНКО.

Как отмечает адвокат, 31 января В.ИВАЩЕНКО в шестой раз с начала года был обследован комиссией врачей Минздрава после завершения назначенного ими медикаментозного лечения и для определения дальнейшего.

"Этот факт никоим образом не мог бы считаться каким-то примечательным событием, если бы не очередная оперативная реакция на него со стороны ГПтС с вольным толкованием заключений врачей", - заявил Б.НЕЧИПОРЕНКО. Эти вольные толкования, продолжил он, заключаются в том, что в сообщении пресс-службы отмечается: "По результатам медицинского осмотра членами комиссии было констатировано, что с 24 января т.г. В.ИВАЩЕНКО отмечает некоторое улучшение своего здоровья. Общее состояние больного признано удовлетворительным".

Б.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что в действительности все "несколько иначе. "С согласия моего подзащитного, - заметил адвокат, - я обнародую заключение из акта врачей. В нем в частности отмечается: "С 24.01.2012 г. больной отмечает улучшение состояния: уменьшение болевого синдрома, не тревожит боль в левой ноге. Тревожит онемение в стопах. Жалуется на хроническую боль в поясничном отделе позвоночника, которая эррадирует в правую ногу, боль усиливается в положении стоя и сидя, меньше - при ходьбе, однако при длительной ходьбе боль увеличивается. Боль в позвоночнике больного тревожит больше, чем в правой ноге. Больной утверждает, что передвигаться легче с использованием костыля и ортопедического пояса".

По словам Б.НЕЧИПОРЕНКО, после этих слов в медицинском акте "еще полтора абзаца констатаций и только после этого - фраза: "Общее состояние больного удовлетворительно".

В то же время, подчеркнул адвокат, сотрудники ГПтС "почему-то приобщили от себя" слова, которых нет в акте: "В лечении в специализированных заведениях здравоохранения за пределами Киевского СИЗО заключенный не нуждается".

Как отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО, у него создается впечатление, что медицинские обследования важнее для "информационных тенденциозных перекручиваний пресс-службы ГПтС, чем для лечения В.ИВАЩЕНКО, в котором он, вне всяких сомнений, нуждается".

Вместе с тем Б.НЕЧИПОРЕНКО обращает внимание представителей пенитенциарной службы на недопустимость употреблять слово "заключенный" к человеку, вина которого не доказана судом. "Это ничто иное, как грубое игнорирование положений Конституции Украины! Напомню: В.ИВАЩЕНКО является подсудимым, суд по делу продолжается, на сегодняшний день вина его не доказана, следовательно он является человеком невиновным. Кроме того, относительно него избрана мера пресечения - "взятие под стражу". Учитывая изложенное, ГПтСУ, ее должностные лица должны понимать недопустимость подобных "произвольных" высказываний, потому что, сознательно унижая человеческое достоинство, они нарушают нормы законов, Конституции Украины, Общей декларации прав человека", - подчеркнул Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судномеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО было задержан в августе 2010 года. К нему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.