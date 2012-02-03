Метеорологи и медики договорились: им удобнее «зимнее время»

Метеорологи и медики поддерживают установление в Украине второго часового пояса, однако астрономы в этом случае заявляют о необходимости введения региональных графиков работы людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции в Киеве на тему: «Второй часовой пояс для Украины: как это повлияет на украинцев и страну?».

Так, начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА выразил убеждение, что на всей территории государства должен действовать второй часовой пояс. Он отметил, что метеорологам более удобно «зимнее время», в частности, для синхронизации многочисленных наблюдений.

По мнению Н.КУЛЬБИДЫ, проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года не является аргументом для того, чтобы оставлять страну на “летнем времени”, подстраиваясь под туристов из Западной Европы.

Старший научный сотрудник Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Людмила КАРАМЗИНА отметила, что, согласно статистическим данным, в первые пять дней после перевода часов на “летнее” или “зимнее” время увеличивается количество самоубийств и количество вызовов “скорой” медицинской помощи.

“Ситуация со здоровьем не стабилизируется до 30-го дня после перевода часов”, – подчеркнула она и отметила, что медики не против установления в государстве какого-либо часового пояса, только бы постоянно не переводить часы, потому что это негативно влияет на организм человека.

Старший научный сотрудник Института медицины труда Наталия БОБКО сказала, что любой перевод часов также провоцирует повышение уровня аварийности на дорогах и производстве. Она отметила, что после перехода страны на “летнее” время травматизм среди шахтеров и аварийность на производстве в утренние смены возрастает на 30%.

Н.БОБКО констатировала, что взрослому человеку необходимо до двух недель на адаптацию организма при переходе на “летнее” время и около недели - при переходе на “зимнее”.

В свою очередь, директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ярослав ЯЦКИВ отметил, что при условии отмены перехода на “летнее” время и установление на всей территории страны второго часового пояса необходимо ввести региональные графики работы.

“Мы с вами привыкли: сделала Россия, делает и Украина. И Верховная Рада, ни с кем не посоветовавшись, принимает постановление о времени”, – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

После многочисленных обращений ученых и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». В Украине был сохранен переход на «зимнее» время – 30 октября граждане перевели стрелки часов на час назад.

25 января 2012 года Кабинет министров отложил рассмотрение законопроекта «О порядке исчисления времени на территории Украины», которым предлагалось установить, что вся Украина находится во втором часовом поясе, поскольку большая часть территории страны находится именно в этом поясе.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ, причиной переноса рассмотрения вопроса стала позиция вице-премьер-министра, министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, который высказал мнение, что Украина должна быть в третьем часовом поясе, «чтобы россиянам было удобно к нам ездить».

30 января по результатам соответствующего совещания под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА В.БАЛОГА сообщил, что законопроект об исчислении времени на территории Украины будет основываться на позиции правительства - в этом году перейти на «зимнее» время и оставить Украину во втором часовом поясе.

"Докладчики рекомендовали: учитывая, что Украина будет принимать чемпионат Европы по футболу, для удобства иностранцев в этом году перейти на «летнее» время. После чего осенью страна переведет стрелки на час назад и по этому исчислению времени будет жить и дальше. Эта позиция ученых и премьер-министра о том, чтобы оставить в Украине второй часовой пояс, и ляжет в основу законопроекта, который будет подготовлен и передан на голосование в Верховную Раду", - отметил В.БАЛОГА.