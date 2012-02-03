Хакеры сжалились над сайтами власти

Сегодня, в отличие от предыдущих дней, сайты государственных учреждений работают в нормальном режиме.

В частности, если вчера фактически не работали официальные сайты Министерства внутренних дел, Конституционного Суда, Национального банка, Службы безопасности Украины, то сегодня проблематично загружается и обновляется только сайт СБУ.

Сайт Президента Украины не работал только 1 февраля, работа сайтов Кабинета министров и Генеральной прокуратуры от хакерских атак не пострадала.

Как сообщалось, проблемы с работой сайтов органов власти начались после того, как правоохранительные органы 31 января закрыли крупнейший украинский портал файлообмена Ех.ua. На ресурсе Ех.ua все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

В ответ в социальных сетях появились призывы атаковать сайты государственных органов Украины. При этом владельцы Ех.ua заявили, что не имеют отношения к хакерским атакам, и призвали своих сторонников не нарушать закон.