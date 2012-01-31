Суд США оставил харьковского хоккейного тренера под стражей

Суд в американском штате Пенсильвания оставил под стражей украинского тренера по хоккею, президента хоккейного клуба-школы «Дружба-78» (Харьков) Ивана ПРАВИЛОВА, который обвиняется в растлении 14-летнего подростка из этого клуба.

Как сообщил корреспонденту УНИАН тренер «Дружбы-78» Владимир ЕРЕМИН, он лично общался по телефону с украинскими дипломатами в США, а также другими тренерами команды «Дружба-78», которая тренируется в Соединенных Штатах для участия в Чемпионате мира среди детских клубных команд в Квебеке (Канада) в феврале 2012 г.

По словам В.ЕРЕМИНА, первое заседание суда состоялось 27 января, следующее должно состояться в среду, 1 февраля.

«Мне сообщили, что делаются соответствующие шаги, чтобы освободить ПРАВИЛОВА под залог», - сказал В.ЕРЕМИН.

Он также заметил, что из общения с тренерами и дипломатом ему стали известны слова И.ПРАВИЛОВА, которые президент «Дружбы-78» говорил в ходе первого заседания суда своим собеседникам из Украины: «Произошла злая шутка со стороны этих ребят».

В.ЕРЕМИН также сообщил, что за это время тренерам и родителям хоккеистов из команды «Дружба-78» в Харькове стали известны некоторые подробности события в США, по результатам которого было возбуждено уголовное дело в отношении И.ПРАВИЛОВА.

В.ЕРЕМИН тренирует «Дружбу-78» (юноши 1995-1997 гг.р.), и со своей командой вернулся в Украину в начале января из США, где проходили спортивно-тренировочные сборы. Тренер сообщил, что в последние дни общался с родителями подростков, «с которыми произошла история», а также с родителями хоккеистов старшей группы, которые продолжают тренировку в Соединенных Штатах с целью подготовки к чемпионату Украины.

По словам В.ЕРЕМИНА, вывод можно сделать такой: ночью в квартире в пригороде Филадельфии Элкинс Парк (Elkins Park) вместе с И.ПРАВИЛОВЫМ находились не два подростка, как писали СМИ, а целая группа спортсменов.

«Там, кроме ПРАВИЛОВА, было 5 юных хоккеистов из «Дружбы-78» и еще один тренер. Это своего рода «ведомственная квартира», которая предоставлена в пользование украинскому клубу американскими партнерами. Эта квартира имеет две комнаты, двери не закрываются, и все присутствующие фактически видят, что происходит вокруг. Ребята, которые не являются фигурантами дела, рассказали своим родителям, что они очень удивлены, не верят в то, о чем пишут СМИ, а саму ситуацию характеризуют не иначе, как «бред», - сказал В.ЕРЕМИН.

По его словам, в Харькове клуб, родители и тренеры ждут завершения дела, и «надеются, что возникло досадное недоразумение».

Как сообщал УНИАН, 20 января в иностранных СМИ появилась информация, что украинского хоккейного тренера И.ПРАВИЛОВА арестовали в США по подозрению в педофилии.

48-летнего тренера обвиняют в том, что во время поездки по США он совершил действия сексуального характера в отношении 14-летнего мальчика. Как уточняет Associated Press, которое ссылается на судебные документы, двое ребят дали одинаковые показания. Согласно их заявлениям, ночью 3 января ребята и И.ПРАВИЛОВ находились в квартире в пригороде Филадельфии Элкинс Парк (Elkins Park), приехав в Пенсильванию из Делавера. Тренер положил руку на гениталии одного из них. По информации СМИ, когда И.ПРАВИЛОВ узнал о том, что парень пожаловался на домогательства, он, согласно материалам дела, угрожал и ударил его.

Хоккейный клуб-школа «Дружба-78» под руководством И.ПРАВИЛОВА является неоднократным чемпионом Украины и победителем многих международных турниров. Некоторые воспитанники «Дружбы-78» выступают за разные клубы НХЛ в США и Канаде. Осенью 2005 года около 20 юных воспитанников «Дружбы-78» выехали из Украины для продолжения обучения в частных колледжах США.

В харьковском хоккейном клубе «Дружба-78» считают, что И.ПРАВИЛОВ стал жертвой детского хулиганства, а то и мести.

По словам собеседника агентства, команда «Дружба-78», сформированная из юных хоккеистов 1999-2000 гг., находится в США по приглашению И.ПРАВИЛОВА и тренируется для участия в Чемпионате мира среди детских клубных команд (в возрасте до 13 лет), который должен пройти в Квебеке (Канада) в феврале 2012 года.

Команда состоит из около 25 юных хоккеистов, в нее входят еще несколько подростков из других городов Украины.

Справка УНИАН. «Хоккейный клуб-школа «Дружба-78» Ивана Правилова» («Ivan Pravilov`s Unique Hockey School») создан в 1982 г. в Харькове. И.ПРАВИЛОВ является основателем, президентом и главным тренером клуба. В 1992 г. в канадском городе Квебек «Дружба-78» стала чемпионом мира в категории PeeWee среди клубных команд (игроки в возрасте до 14 лет). Команда является многократным чемпионом Украины, победителем первых юношеских игр Украины 1995 г., а также победителем более 30 международных юношеских турниров в России, Чехии, Германии, США, Канаде и Мексике. Тренировки детей проходят исключительно по методике И.ПРАВИЛОВА. Сегодня в клубе «Дружба-78» занимаются более 80 детей 1995 - 2003 гг.р. Группы 1995-1997 гг.р. и 1999 - 2001 гг.р. принимают участие в чемпионате Украине. Ребята в старшем возрасте проходят тренерскую практику.