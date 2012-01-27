Горящий тюль упал на ребенка: родители заметили через 45 минут

В Тернопольской области возбуждено уголовное дело против матери, из-за недосмотра которой обгорел двухлетний ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области, установлено, что женщина систематически оставляла малолетнего ребенка без присмотра, а в целом трое ее детей проживают в антисанитарных условиях, оба родителя нигде не работают и злоупотребляют алкоголем. Основным источником их дохода является денежная помощь, которая выплачивается из госбюджета по уходу за детьми.

Несчастный случай с младшим сыном произошел, когда старшие дети находились в школе-интернате. Женщина в это время пошла в магазин, а отец хозяйничал во дворе. В доме произошло короткое замыкание из-за неисправной электропроводки, как следствие, загорелся тюль, рядом с которым лежал мальчик.

По свидетельству матери, из магазина она вернулась лишь через 45 минут, и, увидев в комнате, где оставила сына, дым, сначала пошла за мужем на улицу и уже вместе с ним начала разыскивать ребенка. Мужчина забрал мальчика, на которого упал горящий тюль, когда тело ребенка уже обгорело. Мальчик получил термические ожоги тела 2-3 степени, ему сделали 9 операций.

В отношении матери прокурор Кременецкого района возбудил уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).