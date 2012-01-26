В Днепропетровске открыли визовый центр Польши

Сегодня в Днепропетровске Генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян ГРАНАТ и председатель Днепропетровского областного совета Евгений УДОД торжественно открыли визовый центр Республики Польша.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Пункт приема визовых документов Польши в Днепропетровске стал четвертой подобной структурой в Украине и первой на Востоке страны.

Визовый центр расположен в центре Днепропетровска на Катеринославском бульваре, 2-525. Он рассчитан на предоставление около 45 виз в день.

По информации Я.ГРАНАТА, в 2011 г. гражданам Украины было выдано более 570,7 тыс. польских виз разного типа.