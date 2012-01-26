Авария в Киеве: без отопления - 32 жилых дома и детсад

В Днепровском районе Киева, на улице Красноткацкой, 22-А, произошла авария, из-за которой временно от отопления отключены 32 жилых дома, детский сад и два административных здания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Сейчас мы выясняем причину, по которой произошла авария в подвале жилого дома. Организованы работы по ликвидации нештатной ситуации: на месте работают специалисты, механизация и коммунальные службы города», – сообщил руководитель группы быстрого реагирования на аварийные ситуации во время прохождения отопительного сезона в столице Владимир БАЖЕНОВ, который находится на месте происшествия.