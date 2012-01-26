Авария в Киеве: без отопления - 32 жилых дома и детсад
13:22, 26 января 2012Общество
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Выясняют причину
В Днепровском районе Киева, на улице Красноткацкой, 22-А, произошла авария, из-за которой временно от отопления отключены 32 жилых дома, детский сад и два административных здания.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«Сейчас мы выясняем причину, по которой произошла авария в подвале жилого дома. Организованы работы по ликвидации нештатной ситуации: на месте работают специалисты, механизация и коммунальные службы города», – сообщил руководитель группы быстрого реагирования на аварийные ситуации во время прохождения отопительного сезона в столице Владимир БАЖЕНОВ, который находится на месте происшествия.
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