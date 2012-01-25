Иващенко в суд вызывали «скорую»

Бывшему в.и.о министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО в зал судебного заседания Печерского районного суда Киева, в котором слушается его дело, во время обеденного перерыва вызывали «скорую помощь».

Как стало известно УНИАН, бригада врачей сделала ему обезболивающий укол.

По словам адвокатов В.ИВАЩЕНКО, на протяжении сегодняшнего дня это уже второе обезболивание – первое врачи СИЗО сделали ему перед выездом на судебное заседание.