В Лукьяновском СИЗО молодой парень умер в конвульсиях?
10:59, 25 января 2012Общество
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"Медперсонал заглядывал в окно и смеялся"
В четверг ночью в камере Лукьяновского СИЗО умер 21-летний парень.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист ТВІ Константин Усов.
Имя и фамилия пока не установлены.
"Человек, чья вина не была подтверждена ни одним судом, 40 минут лежал на полу в конвульсиях", - сообщил Усов.
"На бесконечные крики сокамерников о помощи, пьяный медперсонал тюрьмы только заглядывал в окно-кормушку и смеялся", - добавил он.
По словам журналиста заключенный, не получив помощи, умер.
"Сейчас мои источники в администрации СИЗО сообщают, что принято решение фабриковать документы о смертельном поражения электрическим током", - подытожил Усов.
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