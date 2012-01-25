В Лукьяновском СИЗО молодой парень умер в конвульсиях?

В четверг ночью в камере Лукьяновского СИЗО умер 21-летний парень.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист ТВІ Константин Усов.

Имя и фамилия пока не установлены.

"Человек, чья вина не была подтверждена ни одним судом, 40 минут лежал на полу в конвульсиях", - сообщил Усов.

"На бесконечные крики сокамерников о помощи, пьяный медперсонал тюрьмы только заглядывал в окно-кормушку и смеялся", - добавил он.

По словам журналиста заключенный, не получив помощи, умер.

"Сейчас мои источники в администрации СИЗО сообщают, что принято решение фабриковать документы о смертельном поражения электрическим током", - подытожил Усов.

"Украинская правда"