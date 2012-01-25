ГАИ просит не выезжать на собственном автотранспорте

Госавтоинспекция столицы обращается к киевлянам и гостям города считаться со сложными погодными условиями и, по возможности, не выезжать на собственном автотранспорте.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева.

Если же есть такая необходимость, отмечают в ГАИ, то нужно строго соблюдать правила дорожного движения и не оставлять автомобили на обочине. Ведь машины, которые оставлены на столичных улицах, создают препятствие коммунальным службам, убирающим снег. Иногда снегоуборочная техника не может проехать между беспорядочно припаркованными транспортными средствами. Как отметили в ГАИ, автолюбителей, которые будут игнорировать правила парковки, инспекторы Госавтоинспекции, в соответствии с действующим законодательством, будут привлекать к административной ответственности.

Штраф за стоянку в неразрешенных местах составляет 255–340 гривен, напомнили в ГАИ.

Столичная ГАИ обращается к участникам дорожного движения с просьбой сообщать по телефону горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно) о случаях возникновения конфликтных ситуаций на дороге, а также обо всех случаях, когда ГАИ может оказать помощь. Кроме того начал работать телефон для СМС сообщений (063) 768-20-20.