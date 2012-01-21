Украинцы попали в ДТП в Польше

20 января в местности Броновице (Люблинское воеводство Республики Польша) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с шестью украинскими пассажирами.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Люблине.

По данным Генконсульства, в результате аварии трое граждан Украины получили травмы разной степени тяжести. После получения медицинской помощи одна гражданка покинула больницу, двое других наших соотечественников были госпитализированы в больницу г. Пулавы.

Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Люблине и в Департаменте консульской службы МИД Украины.