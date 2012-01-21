Большинство выпускников школ гордятся гражданством Украины (опрос)

В Украине почти треть (31%) нынешних выпускников школ настроены на успешную карьеру в общественно-политической сфере или в бизнесе.

Как сообщили УНИАН в фонде "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива, такие данные были получены в результате социологического исследования "Новое поколение на пороге взрослой жизни: ценности, жизненные планы, выбор профессии".

"Это является новой тенденцией в жизненной ориентации учеников", - заявляют социологи.

Согласно результатам опроса, основные жизненные планы выпускников традиционно заключаются в том, чтобы создать семью (59%), иметь интересную работу, заниматься любимым делом (44%), получить хорошее образование (40%).

В жизненные приоритеты только 12% выпускников включили намерение выехать жить и работать за границу.

Выпускники достаточно оптимистично оценивают современные возможности, которыми может воспользоваться молодежь, вступая в самостоятельную жизнь. Считают их вполне достаточными или достаточными 36% учеников. В то же время среди учителей таких "оптимистов" только 10%.

Большинство выпускников гордятся тем, что они являются гражданами Украины (60%), не гордятся 15%. Такую же позицию имеют и учителя.

В то же время идти на определенные жертвы ради государства готовы лишь 3% и среди выпускников, и среди учителей.

Абсолютное большинство выпускников (78%) и учителей (83%) считают, что это государство должно больше заботиться о людях.

Готовы проявлять инициативу и сами заботиться о себе 12% выпускников и 11% учителей.

Общенациональное исследование выпускников средней школы 2012 года было проведено совместно сотрудниками Института социологии НАН Украины и Института педагогики НАПН Украины в сентябре-октябре 2011 года. Все было опрошено 10 тыс. 134 выпускников и 1 тыс. 66 учителей старших классов.

Выборка репрезентативная, разработана на основе статистических данных Госкомстата Украины. Погрешность выборки в пределах 3,2%.