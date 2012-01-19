Налогового милиционера взяли на взятке 80 тысяч

В Днепропетровске за получение 80 тыс. грн. взятки задержан оперуполномоченный по особо важным делам управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Налоговик требовал взятку от руководителя частного предприятия за несоставление и нерегистрацию материалов о незаконной деятельности должностных лиц этого предприятия.

Оперуполномоченный находится в изоляторе временного содержания. 20 января Индустриальный районный суд Днепропетровска решит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде взятия под стражу.

По факту получения взятки прокуратура Индустриального района возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.