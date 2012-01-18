Водитель сбил пешехода, а потом еще и «проучил» покалеченного

В Херсонской области водитель избил пешехода, которого сбил несколько минут назад.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области, это произошло 17 января в 18.00 в селе Посад-Покровское Белозерского района.

Неизвестный водитель, передвигаясь с большой скоростью на легковом автомобиле, сбил 20-летнего местного жителя и, не останавливаясь, продолжил движение. Однако через несколько минут машина вернулась на место ДТП и водитель, выйдя из автомобиля, нанес несколько ударов ногой пострадавшему пешеходу за разбитое лобовое стекло, после чего исчез в неизвестном направлении.

Пешеход с сотрясением мозга средней степени тяжести, перелом крестца, ушибом левого коленного сустава был доставлен в больницу. На место происшествия выехали сотрудники райотдела ГАИ, которые на месте ДТП обнаружили обломки лобового стекла автомобиля.

Следователи по данным опроса свидетелей ДТП установили личность водителя-беглеца. Им оказался 54-летний односельчанин пострадавшего.

В тот же день по месту жительства подозреваемого работники ГАИ обнаружили автомобиль ВАЗ-21043 с характерными для ДТП повреждениями: разбито лобовое стекло, поврежден капот и государственный номерной знак, царапины лакокрасочного покрытия по кузову. Водитель авто был пьян и не смог предоставить адекватные объяснения работникам ГАИ по факту аварии.

В результате автомобиль доставлен на спецплощадку, а водитель - в райотдел милиции.

По данному факту проводится проверка.