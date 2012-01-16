На киевском ж/д вокзале ищут взрывчатку

На железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский» милиция проверяет информацию анонима о заложенной взрывчатке.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о заминировании поступила от неизвестного по телефону «102» около получаса назад.

В данное время на вокзале работают следственно-оперативные и взрыво-технические службы милиции.

Каких-либо подробностей, в частности, осуществлялась ли эвакуация пассажиров и персонала, в главке не сообщили.