На киевском ж/д вокзале ищут взрывчатку

19:50, 16 января 2012
Общество
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Информация поступила полчаса назад

На железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский» милиция проверяет информацию анонима о заложенной взрывчатке.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о заминировании поступила от неизвестного по телефону «102» около получаса назад.

В данное время на вокзале работают следственно-оперативные и взрыво-технические службы милиции.

Каких-либо подробностей, в частности, осуществлялась ли эвакуация пассажиров и персонала, в главке не сообщили.

 

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