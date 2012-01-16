На киевском ж/д вокзале ищут взрывчатку
19:50, 16 января 2012Общество
2166 0
Информация поступила полчаса назад
На железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский» милиция проверяет информацию анонима о заложенной взрывчатке.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о заминировании поступила от неизвестного по телефону «102» около получаса назад.
В данное время на вокзале работают следственно-оперативные и взрыво-технические службы милиции.
Каких-либо подробностей, в частности, осуществлялась ли эвакуация пассажиров и персонала, в главке не сообщили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter