13-летний подросток застрелил отца спящим

В одном из частных домов Новоусманского района Воронежской области было обнаружено тело 50-летнего мужчины с несколькими огнестрельными ранениями, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ.



В результате оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 13-летний сын убитого, который, по предварительным данным, застрелил спящего отца из обреза охотничьего ружья, хранившегося в доме. Мотивы поступка мальчика и обстоятельства преступления еще предстоит выяснить следователям.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".