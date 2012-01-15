Марадона попал в больницу

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона в воскресенье был помещен в одну из клиник Дубая, где он тренирует местный клуб "Аль-Васл", с симптомами почечной колики.

51-летнему специалисту, в прошлом занимавшего должность главного тренера национальной сборной Аргентины, в ближайшее время будет сделана операция, сообщает испанское издание "Marca".

По словам врачей, Марадона будет выписан уже в понедельник, если не возникнет осложнений.