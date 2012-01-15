Премию им. Стуса получили правозащитник, историк и поэтесса

В этом году премию имени Василия Стуса получили правозащитник Евгений ЗАХАРОВ, историк Владимир ВЯТРОВИЧ и поэтесса Ирина ЖИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра исследований освободительного движения, церемония вручения премии им. Стуса прошла вчера, 14 января, в столичном Доме учителя.

Почетную награду вручал известный диссидент Евгений СВЕРСТЮК, который был одним из инициаторов ее основания.

Как отмечалось во время церемонии, Е.ЗАХАРОВ удостоен премии им. В.Стуса за многолетнюю системную работу в сфере защиты прав человека и издательскую деятельность, в частности за третью часть «Международного биографического словаря диссидентов. Украина»; В.ВЯТРОВИЧ - за раскрытие тайн архивов советской спецслужбы и актуальный публицистический труд «История с грифом "Секретно"»; И.ЖИЛЕНКО - за поэтическое творчество и книгу воспоминаний «Homo Feriens», уникальной летописи шестидесятников.

Премия имени Василия Стуса основана в 1989 года Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции. Впервые вручалась во Львове, а в 1990 году приобрела столичный статус. Премия присуждается авторам, которые имеют выдающиеся успехи в своей области, занимают выразительную гражданскую позицию, активно присутствуют в украинском культурном пространстве.

Премия традиционно вручается на Празднике Рождественских Василиев, на котором вспоминают не только Василия Стуса, который родился на самое Рождество 1938 года, но и Василия Чумака, рожденного 7 января 1901 года, Василия Симоненко (8 января 1935 года), Василия Эллана-Блакитного (12 января 1894 года).

Сейчас лауреатов премии им. В.Стуса около 60 человек, среди которых литераторы, художники, ученые, общественные деятели.