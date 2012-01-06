В Мариуполе мужчина до смерти избил парализованную мать

В Мариуполе Донецкой области задержан 55-летний мужчина, который до смерти избил свою парализованную мать.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции.

В сообщении отмечается, что в дежурную часть Орджоникидзевского райотдела мариупольской милиции обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что обнаружила свою парализованную соседку мертвой. Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно прибыли на место происшествия, где и задержали подозреваемого.

Им оказался 55-летний сын, проживавший вместе с матерью, которая на протяжении полугода ввиду болезни была полностью неподвижна и требовала ухода. Не имеющий постоянного заработка, мужчина часто употреблял спиртные напитки, из-за чего постоянно между родственниками происходили конфликты.

В результате одного из конфликтов сын ударил мать несколько раз по голове и телу, после чего лег спать, а проснувшись, обнаружил, что мать уже мертва. Многочисленные побои для нее стали смертельными.

При задержании злоумышленник не сопротивлялся, во всем признался и чистосердечно раскаялся. На допросе свое поведение подследственный, который ранее не был судим, объяснил тем, что у него «сдали нервы» и надоело ухаживать за больной.

В настоящее время возбуждено уголовно дело по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Фигурант арестован.