Хорошковский поехал в Донецк разбираться с убийствами в банке
13:40, 30 декабря 2011Общество
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После того, как поручил Янукович
Глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ выехал в Донецк в связи с ограблением отделения Приватбанка, во время которого погибло 5 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
"Глава СБУ выехал в Донецк", - сказала М.ОСТАПЕНКО.
Она напомнила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО и главе СБУ В.Хорошковскому принять меры по расследованию ограблений банковских учреждений в Донецке и Измаиле.
Сотрудники СБУ входят в состав следственно-оперативной группы, расследующей ограбление банка в Донецке.
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