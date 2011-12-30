Хорошковский поехал в Донецк разбираться с убийствами в банке

Глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ выехал в Донецк в связи с ограблением отделения Приватбанка, во время которого погибло 5 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

"Глава СБУ выехал в Донецк", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Она напомнила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО и главе СБУ В.Хорошковскому принять меры по расследованию ограблений банковских учреждений в Донецке и Измаиле.

Сотрудники СБУ входят в состав следственно-оперативной группы, расследующей ограбление банка в Донецке.